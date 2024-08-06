Депутат ответил, что сулит Азербайджану обрушение мировых фондовых рынков и его последствия

406 Просмотров

Председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили прокомментировал обрушение мировых фондовых рынков. Ранее Sensex и Nifty упали более чем на три процента каждый в понедельник, в то время как японский базовый фондовый индекс Nikkei 225 упал почти на 14 процентов. Другие азиатские фондовые рынки также рухнули в понедельник утром. Кроме того, американский фондовый рынок рухнул на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 обвалился на 4,27 процента, индекс Dow Jones — на 2,72 процента, NASDAQ Composite упал на 6,35 процента.

По его словам, у происходящего есть комплекс причин.

«Начнем с того, что появилась встревоженность по поводу замедления экономического роста в США. Дошло до того, что экономисты JPMorgan и других аналитических фирм повысили свои оценки по вероятности рецессии в США в ближайший год вплоть до 50%. Эти опасения укрепились в пятницу после того, как данные по занятости в США за июль оказались значительно ниже, чем ожидалось, что указывает на существенное охлаждение рынка труда. Также замечу, что уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3 процента. Эти показатели окажут негативное влияние на американскую экономику, замедлят темпы её роста.

Вторым фактором, оказавшим существенное влияние на происходящее на мировых фондовых рынках, является то, что Федеральная резервная система (ФРС) США опоздала со снижением процентных ставок, в ФРС предпочли сохранить ставки на самом высоком уровне за более чем 20 лет. Это, в свою очередь, привело к укреплению курса японской йены. Тут нужно помнить, что низкий курс йены и крайне низкие процентные ставки были важны для финансирования рискованных инвестиций.

Кроме того, мы все видим жесткое ирано-израильское противостояние, которое из политического может перерасти в военное. Какое количество стран может быть задействовано в этом противостоянии, сколько оно продлится — гарантированно правильных ответов на эти вопросы нет ни у кого. Соответственно, комплекс всех этих факторов и привел к тому, что вполне справедливо называют обвалом на мировых фондовых рынках», заявил Т.Миркишили в беседе с порталом Pazl.az.

По его словам, происходящее на мировых фондовых рынках окажет влияние и на Азербайджан, экономика которого тесно интегрирована в мировую экономику. «Ни одной стране мира, интегрированной в мировую экономику, не удастся полностью обезопасить себя от негативного воздействия происходящего на мировых финансовых рынках. Речь может идти только о том, как смягчить негативный эффект от происходящего. В этой связи напомню, что одной из целей деятельности ГНФАР является поддержание макроэкономической стабильности посредством защиты экономики страны от возможного отрицательного влияния такого рода ситуаций, как та, что ныне сложилась на мировых финансовых рынках», заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он напомнил, что по данным на 1 июля 2024 года активы ГНФАР составили 58 миллиардов долларов. «Но тут нельзя забывать о том, что инвестиционный портфель Фонда состоит в основном из ценных бумаг с фиксированным доходом. Соответственно, пусть и на короткое время, происходящее на мировых финансовых рынках может сказаться на снижении доходов ГНФАР. Но в целом, на мой взгляд, нет оснований прогнозировать долгосрочный мировой финансовый кризис. Соответственно, и больших рисков для азербайджанской экономики также нет», резюмировал Т.Миркишили.