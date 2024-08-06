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В Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение о ветре

В Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение о ветре

7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение из-за северо-западного ветра, порывы которого достигнут 13,9-20,7 м/с, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Также в Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгеле, Имишли, Бейлагане, Сабирабаде, Ширване, Сальяне, Саатлы, Билясуваре, Физули, Джебраиле, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Шахбузе, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Нефтчале ожидается восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

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