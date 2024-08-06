В Киеве гремят взрывы

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В Киеве поздно вечером 5 августа прогремела серия взрывов. В столице и области работает ПВО из-за вражеской воздушной атаки. Об этом сообщает РБК и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы раздались около 23:00. Их было несколько.

Перед этим военные предупреждали о движении вражеской воздушной цели в сторону Киевской области и призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

Позже мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщили о работе противовоздушной обороны в столице.