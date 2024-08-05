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Зурабишвили ждет Иванишвили на дебатах

Зурабишвили ждет Иванишвили на дебатах

Грузинский президент Саломе Зурабишвили вызвала олигарха, почетного президента партии власти «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на дебаты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 5 августа, сообщает Interpressnews.

По словам Зурабишвили, Иванишвили должен публично объяснить свою позицию о том, чего хочет для Грузии.

«Никто не может понять, где он, чего он хочет, зачем и что он делает с этой страной. Я готова и приглашаю его на дебаты», – сказала она, добавив, что почетного президента «Грузинской мечты» некоторые считают “главой государства».

В окружении олигарха пока не комментировали предложение Зурабишвили.

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