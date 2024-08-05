Зурабишвили ждет Иванишвили на дебатах

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили вызвала олигарха, почетного президента партии власти «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на дебаты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 5 августа, сообщает Interpressnews.

По словам Зурабишвили, Иванишвили должен публично объяснить свою позицию о том, чего хочет для Грузии.

«Никто не может понять, где он, чего он хочет, зачем и что он делает с этой страной. Я готова и приглашаю его на дебаты», – сказала она, добавив, что почетного президента «Грузинской мечты» некоторые считают “главой государства».

В окружении олигарха пока не комментировали предложение Зурабишвили.