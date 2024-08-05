Эрдоган и Орбан предпочитают Трампа на посту лидера США

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Турция и Венгрия активизировали контакты с командой кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа на фоне предстоящих в ноябре президентских выборов в Америке. Об этом пишет Die Welt.

В материале отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, предпочитают Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Оба лидера надеются, что именно республиканец займет Белый дом по итогам выборов, пишут авторы.

Как следует из текста, поддержка Эрдоганом и Орбаном Трампа связана с «схожим менталитетом и мировоззрением», которые не разделяет Камала Харрис, претендующая на пост президента США от Демократической партии. В частности, ей не хватает опыта общения с «непростыми союзниками» Вашингтона в лице Венгрии и Турции, пишет Die Welt.