Алиев: Франция показала свое истинное лицо после деоккупации наших земель (фото)

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5 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Буркина-Фасо в нашей стране Винта Соме. Об этом сообщает «Азертадж».

Посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Отметив, что Азербайджан заинтересован во всестороннем развитии отношений с Буркина-Фасо, Президент Ильхам Алиев сказал, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества между нашими странами во всех сферах. Глава государства отметил необходимость определения направлений сотрудничества в торгово-экономической сфере, подчеркнул важность изучения возможностей вложения Азербайджаном инвестиций в Буркина-Фасо.

Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, президент Азербайджана отметил важность оказания взаимной поддержки в первую очередь в ООН, Движении неприсоединения. Подчеркнув, что Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, президент Ильхам Алиев сказал, что одной из тем, которой наша страна в этот период уделяла особое внимание, являлись колониализм, неоколониализм и борьба с ним. Отметив в этом контексте, что проводимая Францией политика неоколониализма вызывает чувство отвращения, глава государства сказал, что Азербайджан возвысил голос против этой политики и требует независимости, свободы для народов, порабощенных Францией, которая имеет кровавую колониальную историю. Президент Ильхам Алиев отметил, что неправительственные организации Азербайджана также ведут активную работу в этом направлении в рамках международного неправительственного движения.

Говоря о предвзятой позиции Парижа по отношению к нашей стране, президент Ильхам Алиев сказал, что Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации, осуществляет несправедливую деятельность против нашей страны в ООН, Европейском Союзе.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что послу Азербайджана при Африканском Союзе даны инструкции по установлению более тесных связей с африканскими странами, планированию с ними конкретных вопросов сотрудничества по различным направлениям в двустороннем формате.

Поблагодарив за теплый прием, посол в первую очередь передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия лидера его страны Ибрагима Траоре, а также его поздравления по случаю переизбрания главы нашего государства президентом, восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и успешного председательства в Движении неприсоединения.

Глава государства поблагодарил за приветствия и поздравления, просил передать и его приветствия лидеру Буркина-Фасо.

Подчеркнув, что его страна готова к всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном на стратегическом уровне, посол Винта Соме сообщил, что в ближайшее время Буркина-Фасо посетит представительная делегация Азербайджана. Он отметил наличие широких перспектив для сотрудничества между нашими странами в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, борьбы с терроризмом и в других областях.

Винта Соме сказал, что его страна высоко оценивает поддержку, оказываемую Азербайджаном в борьбе с колониализмом. Проинформировав о процессах, происходящих в прибрежном регионе Африки, он подчеркнул, что на континенте набирает силу и приобретает новый размах панафриканское движение.

Пожелав Азербайджану успехов в организации COP29, посол отметил, что Буркина-Фасо также будет представлена на этом мероприятии на соответствующем уровне.