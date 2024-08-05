Эрдоган раскрыл условие разблокировки Instagram в Турции

Власти Турции автоматически снимут запрет на доступ к Instagram сразу после выполнения ее требований.
Об этом говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы столкнулись с цифровым фашизмом соцсетей, не терпящих даже фотографий палестинских мучеников, немедленно их запрещающих и определяющих это как свободу. Когда речь идет о Турции, социальные медиа-платформы не проявляют той щепетильности к соблюдению правил, как они это делают в США и Европе», – отметил лидер Турции.
По его словам, пока переговоры с представителями соцсети не дали желаемых результатов.