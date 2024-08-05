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Возросло число пассажиров, вылетающих из Азербайджана

Возросло число пассажиров, вылетающих из Азербайджана

В январе-июле этого года воздушным транспортом из Азербайджана в 36 стран перевезено 1 млн 833 тыс. 520 пассажиров.

Согласно информации Государственного агентства по туризму, это на 33% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

За отчетный период наибольшее количество пассажиров – 500 478 человек – отправилось в Россию. Это на 71,9% больше, чем годом ранее.

В списке за Россией следуют Турция (484 050 пассажиров, +20,5%) и Объединенные Арабские Эмираты (224 389 пассажиров, +37,6%).

Только в июле из Азербайджана воздушным транспортом перевезено 342 707 пассажиров, что на 17,7% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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