Президент Алиев рассчитывает на расширение связей с Австралией (фото)

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5 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Майлза Роберта Армитиджа. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

Посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что посол будет посещать нашу страну и проводить плодотворные дискуссии с представителями правительства Азербайджана по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. Президент Азербайджана подчеркнул, что, несмотря на большое расстояние между нашими странами, существует хороший потенциал для развития торгово-экономических связей.

Коснувшись политических отношений, президент Ильхам Алиев сказал, что между нашими странами существуют эффективные связи, однако использование инвестиционных возможностей и сотрудничество в сфере увеличения товарооборота все еще находятся не на должном уровне. Глава государства выразил надежду на то, что посол приложит усилия для расширения сотрудничества во всех этих сферах.

Отметив, что испытывает чувство большого удовлетворения пребыванием в Азербайджане, посол Майлз Роберт Армитидж сказал, что предстоит еще многое сделать для расширения связей. Он подчеркнул наличие хороших возможностей для сотрудничества, особенно в экономической и торговой сферах.

Передав поздравления по случаю проведения COP29 в Азербайджане, Майлз Роберт Армитидж отметил, что существуют хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в этой области. Он с удовлетворением подчеркнул, что Азербайджан за короткий промежуток времени проделал всю необходимую подготовительную работу для проведения конференции COP29, особо отметил поддержку нашей страной малых островных государств, в частности, их участие в предстоящем Саммите.

Посол сказал, что Австралия заинтересована в установлении прочного мира в регионе и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Заявив в этой связи, что Азербайджан и впредь продолжит усилия для продвижения региональной мирной повестки, президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе уже существует мир.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития политического диалога между нашими странами, сотрудничества в горнодобывающей промышленности, в сфере зеленой энергии, судостроения, а также налаживания деловых связей между бизнес-кругами.