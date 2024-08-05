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Главное Общество

МВД заблокировало около 150 страниц в соцсетях

МВД заблокировало около 150 страниц в соцсетях

Заблокированы 148 страниц в социальных сетях Instagram и Telegram, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сообщается, что в последнее время в связи со стремительным развитием современных технологий ряд преступлений совершается с использованием новых технологических средств. В частности, речь идет о транснациональных сетях, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

В результате исследований, проведенных на интернет-ресурсах сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с киберпреступностью, был выявлен ряд страниц, групп и профилей, осуществляющих продажу наркотиков в социальных сетях. В результате превентивных мер обеспечена блокировка 117 страниц в Instagram и 31 канала в Telegram, управляемых из зарубежных стран.

Установлено, что администраторы этих страниц осуществляют обмен информацией между участниками сети посредством секретных каналов и зашифрованных сообщений.

Во время последнего мероприятия, проведенного Главным управлением с целью раскрытия тайной деятельности этих активных профилей, были задержаны Фаган Гасымов (1986 г.р.) и Минир Акчурин (1982 г.р.). У них обнаружены пароли учетных записей в социальных сетях, посредством которых они осуществляли продажу наркотиков, а также номера мобильных телефонов, значительное количество банковских карт, сотовых телефонов и другие вещественные доказательства. Было выявлено, что задержанными легализована через криптовалюту и др. крупная сумма, полученная от продажи наркотиков.

В связи с данными фактами в Главном управлении возбуждено уголовное дело. В отношении Ф.Гасымова и М.Акчурина решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативно-технические мероприятия по выявлению и задержанию других членов преступной группы, сказали в МВД.

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