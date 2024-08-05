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В Баку задержаны 159 человек за организацию незаконной парковки

В Баку задержаны 159 человек за организацию незаконной парковки

В Баку выявлены лица, организовавшие незаконную парковку, сообщило МВД Азербайджана. В ходе двухдневного мониторинга в 216 точках столицы задержаны 159 нарушителей. В отношении них приняты меры по закону.

Согласно новым правилам, за незаконную организацию парковки и требование оплаты предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 100 до 200 манатов, для должностных — от 300 до 500 манатов. В серьезных случаях возможен административный арест до 15 дней. Юридические лица штрафуются на сумму от 1 500 до 2 000 манатов.

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