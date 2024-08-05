Ким Чен Ын: КНДР готова к переговорам с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности страны, но не исключил возможность переговоров с США, сообщает ЦТАК.

На церемонии передачи 250 новых тактических ракетных комплексов он заявил: «И переговоры, и противоборство могут стать нашим выбором, но мы должны быть более тщательно подготовлены к противоборству».

Ким Чен Ын отметил, что последние 30 лет взаимодействия с США привели КНДР к этому выводу, и что обладание могучими военными силами – это долг и право суверенного государства.

Лидер КНДР также подчеркнул необходимость непрерывного наращивания оборонной мощи из-за продолжающейся враждебности США. Он уверен в военном превосходстве Корейской народной армии и отметил, что новые ракетные комплексы были произведены менее чем за год.