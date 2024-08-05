Компания A-Qroup запускает реферальную программу для своих клиентов

Клиенты страховой компании A-Qroup сами делают подарки своим близким и родным: теперь, застраховав свой автомобиль (КАСКО), Вы сможете поделиться скидкой -10% на КАСКО с тремя близкими вам людьми. Ваш друг или родственник, пришедший по вашей рекомендации, сможет получить скидку в размере 10% при оформлении своего КАСКО полиса.
Но выгода от покупки КАСКО в A-Qroup не ограничивается только скидкой. Застраховав свой автомобиль в A-Qroup, Вы получаете ряд преимуществ и дополнительных привилегий, выгодно отличающих компанию от конкурентов:
· Выгодная цена
· Круглосуточная (24/7) информационно-диспетчерская служба
· Франшиза 0 АЗН при случаях, произошедших не по вашей вине
· Геолокация места происшествия и немедленный вызова аварийного комиссара на место нажатием кнопки SOS в мобильном приложении «А-Group Mobile Concierge».
· Вызов скорой помощи MediClub для оказания первой неотложной медицинской помощи на месте происшествия
· Бесплатная эвакуация поврежденного автомобиля с места ДТП
· Возможность частичной оплаты страхового взноса
· ТАКСИ-СЕРВИС на время ремонта Вашего автомобиля
· DrOn – годовая подписка на телемедицину
· 15% Скидочная накопительная карта от шинного центра RADİUS
· Минимальные требования для урегулирования страховых случаев
· Сбор и оформление необходимых документов
· Ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров
КАСКО от A-Qroup — это уверенность и спокойствие за свой автомобиль и отличная возможность сэкономить, а также получить дополнительные преимущества.
СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке почти 29 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращении времени на выплаты страховых возмещений, повышении эффективности процесса урегулирования убытков.