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Компания A-Qroup запускает реферальную программу для своих клиентов

Компания A-Qroup запускает реферальную программу для своих клиентов

Клиенты страховой компании A-Qroup сами делают подарки своим близким и родным: теперь, застраховав свой автомобиль (КАСКО), Вы сможете поделиться скидкой -10% на КАСКО с тремя близкими вам людьми. Ваш друг или родственник, пришедший по вашей рекомендации, сможет получить скидку в размере 10% при оформлении своего КАСКО полиса.

Но выгода от покупки КАСКО в A-Qroup не ограничивается только скидкой. Застраховав свой автомобиль в A-Qroup, Вы получаете ряд преимуществ и дополнительных привилегий, выгодно отличающих компанию от конкурентов:

· Выгодная цена

· Круглосуточная (24/7) информационно-диспетчерская служба

· Франшиза 0 АЗН при случаях, произошедших не по вашей вине

· Геолокация места происшествия и немедленный вызова аварийного комиссара на место нажатием кнопки SOS в мобильном приложении «А-Group Mobile Concierge».

· Вызов скорой помощи MediClub для оказания первой неотложной медицинской помощи на месте происшествия

· Бесплатная эвакуация поврежденного автомобиля с места ДТП

· Возможность частичной оплаты страхового взноса

· ТАКСИ-СЕРВИС на время ремонта Вашего автомобиля

· DrOn – годовая подписка на телемедицину

· 15% Скидочная накопительная карта от шинного центра RADİUS

· Минимальные требования для урегулирования страховых случаев

· Сбор и оформление необходимых документов

· Ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров

КАСКО от A-Qroup — это уверенность и спокойствие за свой автомобиль и отличная возможность сэкономить, а также получить дополнительные преимущества.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке почти 29 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращении времени на выплаты страховых возмещений, повышении эффективности процесса урегулирования убытков.

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