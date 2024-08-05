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Компания Маска Neuralink успешно вживила чип в мозг второго пациента

Компания Маска Neuralink успешно вживила чип в мозг второго пациента

Компания Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маск, успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас Neuralink находится в процессе тестирования своего импланта. Первый пациент, которому вживили чип, благодаря устройству способен играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы, писать в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке.

Маск, в свою очередь, не раскрывал много подробностей о втором участнике эксперимента. Пока известно, что он, как и первый, также имел травму спинного мозга. Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

«Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло чрезвычайно хорошо. Здесь много сигнала, много электродов. Он работает очень хорошо», – заявил Маск во время одного из подкастов.

Также миллиардер ожидает, что до конца года Neuralink вживит чипы еще восьми пациентам.

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