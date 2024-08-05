Завтра будет пекло

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Национальная гидрометеорологическая служба сообщает, что в Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет преимущественно без осадков. Утренний юго-западный ветер сменится на умеренный северо-западный. Температура воздуха: ночью 21-26°С, днем 33-38°С. Атмосферное давление ниже нормы — 753 мм рт. ст., относительная влажность: ночью 70-80%, днем 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана также без осадков, но днем возможны переменные дожди, грозы, кратковременные ливни и град в горных и предгорных районах. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха: ночью 21-26°С, днем 35-38°С, местами до 40°С. В горах: ночью 13-18°С, днем 21-26°С.