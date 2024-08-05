Израиль: атака Ирана «неизбежна» |
Последствия возможной большой войны для Азербайджана |
Алиев открыл новую автодорогу на месте моста «Джаваншир» в Баку. Фотографии |
Швейцарцы снялись с Олимпиады: Макрон ошибся с Сеной |
Полномасштабная война между Ираном и Израилем начнется в ближайшие 24 часа |
Украина планировала убийство Путина и Белоусова? Москва раскрыла детали звонка в Пентагон |
В Великобритании усиливают защиту мечетей |
Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана |
Наш боксер выступит в финале Олимпиады (обновлено, фото, видео) |
Главное Армия

В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии

В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии

В понедельник в Молдове стартовали военные учения «Огненный щит – 2024» с участием военнослужащих США и Румынии, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Согласно сообщению, на учениях будет использоваться военная техника и артиллерийские системы, находящиеся на вооружении армии Молдовы.

«Цель учений – развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующих войск. В учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы национальной армии», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Армения вновь пропустит учения ОДКБ
Армия

Армения вновь пропустит учения ОДКБ

2024/08/05, 12:34
В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии
Армия

В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии

2024/08/05, 12:11
Писториус пообещал продолжить укрепление ПВО Украины
Армия

Писториус пообещал продолжить укрепление ПВО Украины

2024/08/05, 00:00
Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана
Армия

Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

2024/08/04, 20:46
Кадыров уверен в скорейшей победе России на поле боя (видео)
Армия

Кадыров уверен в скорейшей победе России на поле боя (видео)

2024/08/04, 18:28
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)
Армия

Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)

2024/08/04, 18:15
Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе
Армия

Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе

2024/08/04, 17:36
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов
Армия

Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов

2024/08/04, 17:22
Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля
Армия

Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля

2024/08/04, 15:31