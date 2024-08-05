В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии

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В понедельник в Молдове стартовали военные учения «Огненный щит – 2024» с участием военнослужащих США и Румынии, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Согласно сообщению, на учениях будет использоваться военная техника и артиллерийские системы, находящиеся на вооружении армии Молдовы.

«Цель учений – развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующих войск. В учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы национальной армии», – говорится в сообщении.