От эйфории до краха. Как заявления Пашиняна пятилетней давности изменили судьбу Армении и Азербайджана

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Умение выбирать выражения, «цедить базар» и понимать последствия собственных действий и явлений относится к числу базовых навыков любого политика, а тем более главы государства или правительства. Объяснил ли это кто-нибудь Николу Пашиняну, остаётся только гадать. Но пять лет назад, 5 августа 2019 г., сей персонаж сделал заявление, за которое в его стране пришлось заплатить очень дорогую цену. В этот день в тогда ещё оккупированном Ханкенди стартовали «Панармянские игры» (другого места для их проведения, кроме оккупированной территории Азербайджана, в Ереване не нашли). На их открытие прибыл собственной персоной премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян. И, выступая перед собравшимися, завопил в микрофон: «Арцах — это Армения, и точка!» Как потом тут же уточнили ереванские источники, премьер-министр цитировал «полевого командира», а проще говоря, бандита и военного преступника Леонида Азгалдяна.

По сути дела, это заявление Пашиняна уничтожало даже теоретическую возможность для переговоров. Вместе с надеждами, что победитель «шашлычной революции» окажется более благоразумным и гибким, чем вожаки карабахского клана, военные преступники Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Однако посредники и «мировая дипломатия» это возмутительное заявление Пашиняна постарались «не услышать». Дескать, он на посту премьера ещё недавно, искусством политеса овладеть не успел, увлёкся, «язык поскользнулся», с кем не бывает…

Но это была не случайность. И не «язык поскользнулся». Объявленный авансом едва ли не «голубем мира» Пашинян уже выбрал радикальный курс. Сам по себе перенос «Панармянских игр» на оккупированные азербайджанские земли уже был вызовом международному праву. В свою команду новый премьер уже пригласил заведомых «ястребов» вроде Давида Тонояна и Вагаршака Арутюняна. Очень скоро в Шуше оккупанты начнут строительство здания «парламента» местной хунты и перенесут туда церемонию «инаугурации» Араика Арутюняна. А потом Пашинян будет публично называть Арутюняна «марзпетом», как в Армении называют глав регионов. На агитационной мишуре пашиняновского блока «Гражданский договор» поместят изображение карты Армении с включением оккупированных азербайджанских земель. И таких примеров будет множество: Пашинян «мелкими шажками» продвигал процесс аннексии Карабаха.

Понятно, что у самого Никола Пашиняна, да и не только Никола Пашиняна, случилось тогда «головокружение от успехов». 20% территории Азербайджана находится под оккупацией, и мировое сообщество не оказывает никакого давления на Армению, чтобы заставить её уйти с чужих захваченных земель и выполнить резолюции СБ ООН. Армянскую армию объявили «самой сильной в регионе». Россия регулярно дарила оружие на миллиардные суммы.

Впрочем, вдумчивые политики уже тогда, в августе 2019 г., должны были понимать: ситуация меняется. Уже были апрельские бои 2016 года и освобождение высоты Лелетепе, когда стало понятно, что у Азербайджана уже другая армия. Уже прошла Гызылгая-Гюннютская операция. У конфликта появилось военное решение. И выбор для Армении сузился до двух вариантов: или уступить на переговорах, или проиграть войну.

Но отступление на переговорах вожак охлократии Пашинян для себя не рассматривал. И вёл дела к «новой войне за новые территории». И рано утром в воскресенье, 27 сентября 2020 г., Армения вполне в духе Нжде и его покровителей начинает обстрел по всей линии фронта — артподготовку будущего наступления.

Но этот новый виток агрессии захлебнулся, не начавшись. 44 дня непрерывного контрнаступления Азербайджана, освобождение долины Араза, городов Гадрут и Шуша, фактическая капитуляция Армении в ночь на 10 ноября 2020 г. — «похмелье» после эйфории оказалось очень жестоким.

К сожалению, от реваншистских иллюзий армянскую верхушку это не излечило. И уже в сентябре 2023 г. Азербайджан проводит локальные антитеррористические рейды в Карабахе, в той его части, где развёрнут российский миротворческий контингент и где Армения в нарушение всех договорённостей продолжает держать свою 15-тысячную группировку вооружённых сил с сотнями единиц танков, гаубиц, РСЗО… Хунта была разгромлена менее чем за 24 часа и вынуждена была сама объявить о самороспуске.

А 21 декабря 2023 г. на стадионе в Ханкенди прошёл первый после войны матч азербайджанских футбольных команд — МОИК и «Карабах». Первый удар по мячу нанёс президент Азербайджана Ильхам Алиев. Забив красивый политический гол всем, кто строил планы силовой перекройки азербайджанских границ. Выступая перед участниками и зрителями матча, президент Азербайджана напомнил, что «некоторые на этом стадионе заявили: «Карабах — это Армения, и точка». Мы доказали им, что Карабах — это Азербайджан!».

Добавим от себя: и это навсегда.

Отдел политики Minval.az