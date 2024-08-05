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Впервые: установка коронки за 15 минут вместо двух часов

Впервые: установка коронки за 15 минут вместо двух часов

Роботизированный стоматолог с искусственным интеллектом, разработанный компанией Perceptive, впервые провел стоматологическую процедуру на человеке, сообщает New Atlas.

Использование высокоточного 3D-сканера позволяет создать детальную модель рта без рентгеновских снимков, что ускоряет процесс и уменьшает вредное воздействие на пациента. Робот подготовил зуб для установки коронки всего за 15 минут, тогда как обычный стоматолог тратит на это около двух часов. Машина способна безопасно работать даже при сильных движениях пациента. Все испытания на людях были успешными.

Крис Сириелло, генеральный директор Perceptive, уверен, что их инновация повысит точность и эффективность стоматологических процедур, сделав их доступнее. Пока робот не получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В планах компании — расширение функционала устройства и добавление новых процедур.

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