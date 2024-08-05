Украина планировала убийство Путина и Белоусова? Москва раскрыла детали звонка в Пентагон

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Украинские спецслужбы планировали атаку в России на День ВМФ, когда в Петербурге выступали президент Владимир Путин и министр обороны Белоусов, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире «России-1».

Именно тогда Белоусов впервые позвонил своему американскому коллеге и предупредил его, и Ллойд Остин «был крайне удивлен, но воспринял информацию серьезно».

Вашингтон потребовал от Киева отменить акцию. По словам Рябкова, атака могла привести к «неуправляемому конфликту» между Россией и США. Детали остаются засекречены.

27 июля газета New York Times сообщила, что Белоусов предупредил Остина о тайной операции украинской разведки в России. В Пентагоне заявили, что не знали об этом и связались с украинцами с просьбой отменить операцию.