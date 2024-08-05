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Писториус пообещал продолжить укрепление ПВО Украины

Писториус пообещал продолжить укрепление ПВО Украины

Германия продолжит предпринимать усилия по усилению украинского ПВО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью DW.

«Как сторонники Украины, мы должны увеличить поставки, потому что противовоздушная оборона имеет решающее значение. Поэтому Германия уже предоставила три системы Patriot и несколько систем IRIS-T», – заявил Писториус.

По его словам, наращивание поставок сегодня имеет ключевое значение, поскольку это поможет защитить критическую инфраструктуру Украины в зимний период.

В то же время Писториус не подтвердил информацию о том, что немецкая сторона помогает вооружать поступающие из Франции истребители F-16, заметив, что эта информация «требует проверки».

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