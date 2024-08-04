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США Израиль в обиду не дадут, да еще и союзников привлекут

США Израиль в обиду не дадут, да еще и союзников привлекут

США готовятся привлечь силы союзников для защиты Израиля от возможной атаки, уровень угрозы для страны является чрезвычайно высоким, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер в интервью CBS.

«Мы переживаем момент, который, по-видимому, представляет повышенную угрозу. <…> 13 апреля мы были очень близки к развязыванию более широкого регионального конфликта, когда Соединенные Штаты очень тесно сотрудничали с Израилем и другими нашими партнерами и союзниками, чтобы отразить угрозу и нападение Ирана на Израиль. И если такая ситуация возникнет снова, мы хотим быть готовыми к этому», — сказал он.

Файнер отметил, что все изменения в боеготовности американских сил в регионе направлены на подготовку к ответу на возможную атаку против Израиля со стороны Ирана или другого противника. Вместе с тем, подчеркнул он, общая цель состоит в том, чтобы «снизить температуру в регионе, сдерживать и защищать от этих нападений и избегать региональных конфликтов».

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