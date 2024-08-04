Казино в Таиланде могут узаконить

52 Просмотров

Проект правил, разрешающих казино получать лицензию сроком на 30 лет, был опубликован Государственным советом Таиланда, юридическим органом правительства, для ознакомления общественности до 18 августа, передает Bloomberg.

Бангкок планирует легализовать казино, стремясь повысить привлекательность страны как туристического центра, привлечь иностранные инвестиции, а также собрать больше налогов. Азартные игры в Таиланде, за исключением ставок на скачки или спонсируемые правительством Тайские лотереи, запрещены с 1935 года.

У казино будет возможность продлить разрешение еще на 10 лет и начать игровую деятельность в крупных развлекательных комплексах, а также в отелях, конференц-центрах и парках развлечений.

Согласно законопроекту, крупные развлекательные заведения должны находиться в местах, определенных правительством, и управляться компаниями, зарегистрированными в Таиланде, с уставным капиталом не менее 10 млрд бат ($283 млн). В документе также предлагается создать всеобъемлющую комиссию по политике в отношении развлекательных заведений во главе с премьер-министром и агентство по регулированию новой индустрии.