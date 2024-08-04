В Великобритании усиливают защиту мечетей |
Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана |
Наш боксер выступит в финале Олимпиады (обновлено, фото, видео) |
МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников |
Иранский политик предположил, что страна получила ядерное оружие |
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео) |
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов |
Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады (фото, видео) |
Главное Мир

Тайвань готовится к китайскому вторжению: получается пока не очень хорошо

Тайвань готовится к китайскому вторжению: получается пока не очень хорошо

Власти Тайваня готовят своих граждан к вторжению Китая. Сейчас дела у страны идут не очень хорошо. Об этом сообщает The Washington Post.

Угроза со стороны Пекина усилилась после того, как Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Он подчеркнул свою готовность использовать силу для достижения этой цели, отправив все большее количество военных самолетов и военных кораблей для проверки обороны острова.

Тайвань, в свою очередь, пытается улучшить свою обороноспособность. В частности, продлевает обязательную военную службу и модернизирует текущую подготовку резервистов в рамках более широкого сдвига в оборонной стратегии. Это делается для того, чтобы заставить Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем рискнуть и применить силу.

Однако молодые тайваньцы не откликаются на призыв. Также недавно министр обороны Веллингтон Ку признал, что нехватка оборудования и инструкторов замедлила попытки профессионализировать подготовку резервистов.

«Я должен честно сказать, что нам нужно быстро усилить (подготовку), поскольку еще многое предстоит улучшить», – сказал он в июне.

Как сообщается, Тайвань хочет создать профессиональные резервные силы для поддержки 155000 действующих солдат. Все тайваньские мужчины, которые родились в 2005 году или позже, теперь обязаны записаться на год службы, в то время как около 2 млн бывших солдат должны проходить переподготовку каждые два года.

Но чиновники признали, что отстают от графика с планами по обучению резервистов и призывников тому, как дополнять войска на передовой в случае войны. Только 6% подходящих призывников (6936 человек) приняли участие в недавно внедренной 12-месячной программе в этом году. Большинство отложили военную службу, чтобы сначала поступить в университет, а это означает, что многие 2005 года рождения не будут обучены до 2027 года.

Те, кто проходит военную службу в этом году, не проходят ожидаемую подготовку. Предполагалось, что избранная группа призывников научится использовать беспилотники, противотанковые ракеты Kestrel и ракеты класса «земля-воздух» Stinger, но в этом году не было достаточного количества курсантов, чтобы начать обучение.

Медленный прогресс Тайваня в усилении подготовки войск беспокоит военных экспертов как в Вашингтоне, так и в Тайбэе, которые призывают власти действовать быстрее, чтобы сдержать Си Цзиньпина и предотвратить войну.

Также WP отмечает, в самой большой армии мира – армии Китая, насчитывается 2 млн действующих военнослужащих, а также ежегодно набирается около 400000 призывников. Кроме того, оборонный бюджет страны в 230 млрд долларов в 13 раз превышает бюджет Тайваня в 2023 году.

Теги:
Из этой рубрики
Нетаньяху сурово пригрозил желающим атаковать Израиль
Мир

Нетаньяху сурово пригрозил желающим атаковать Израиль

2024/08/04, 23:56
Казино в Таиланде могут узаконить
Мир

Казино в Таиланде могут узаконить

2024/08/04, 23:43
Британия на грани гражданской войны? (видео)
Мир

Британия на грани гражданской войны? (видео)

2024/08/04, 23:33
Почти 1400 человек пострадали в Иране из-за песчаных бурь (видео)
Мир

Почти 1400 человек пострадали в Иране из-за песчаных бурь (видео)

2024/08/04, 23:15
Тайвань готовится к китайскому вторжению: получается пока не очень хорошо
Мир

Тайвань готовится к китайскому вторжению: получается пока не очень хорошо

2024/08/04, 22:48
Для лидеров Израиля подготовили подземный бункер
Мир

Для лидеров Израиля подготовили подземный бункер

2024/08/04, 22:21
В Великобритании усиливают защиту мечетей
Мир

В Великобритании усиливают защиту мечетей

2024/08/04, 22:06
Десятки людей стали жертвами ударов Израиля по школам в Газе (видео 18+)
Мир

Десятки людей стали жертвами ударов Израиля по школам в Газе (видео 18+)

2024/08/04, 21:08
Лидеры ХАМАС назначили Халида Машаля временным преемником Хании
Мир

Лидеры ХАМАС назначили Халида Машаля временным преемником Хании

2024/08/04, 21:04