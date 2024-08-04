МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников

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Каждое предложение в киберпространстве является подозрительным. Все вмешательства происходят в результате обмана и обнадеживания держателя карты.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенанта полиции Эльшада Гаджиева.

“Независимо от того, сколько денег на карте – 1, 10, 45 или 50 тыс. манатов, ее данные не следует сообщать неизвестным лицам. Кражи с банковских карт наших граждан совершаются при помощи кибер-ловушек, таких как переходы по фальшивым ссылкам и сайтам продаж, поддельные рекламы, предоплаты и инвестиции, лотерейные игры, лживые предложения по дополнительному заработку, денежные переводы, обмен валюты, криптовалюта, повышение безопасности. В подобных ситуациях каждый гражданин должен соблюдать осторожность. Кибербезопасность – это непрерывный процесс», – заявил глава пресс-службы.