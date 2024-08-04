Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана |
Наш боксер выступит в финале Олимпиады (обновлено, фото, видео) |
МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников |
Иранский политик предположил, что страна получила ядерное оружие |
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео) |
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов |
Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады (фото, видео) |
На Баку опустится 38-градусная жара |
Главное Общество

В Санкт-Петербурге издана новая книга Ильхама Рагимова

В Санкт-Петербурге издана новая книга Ильхама Рагимова

Издательство “Юридический центр” в Санкт-Петербурге опубликовало новую книгу «Оправдание наказания. Исторические, религиозные, философские, социологические аспекты» доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Азербайджана, иностранного члена Российской академии наук Ильхама Рагимова.

Настоящая работа посвящена философии и социологии уголовного наказания, т. е. ретрибутивному и утилитаристскому дискурсам. Первый тип дискурса носит чисто философский характер. Речь идет об обосновании наказания как единственно правильной и необходимой реакции общества на преступления. Второй тип дискурса опирается на социологию, так как речь идет об исследовании полезности (эффективности) этой меры в противодействии преступности. Рассматриваются также исторические и религиозные основы оправдания наказания.

Рецензенты книги: Ю.В. Голик, доктор юридических наук, профессор; А.И. Коробеев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Книга адресована широкому кругу читателей: юристам, философам, представителям различных религий.

Желающие могут приобрести книгу в магазине «Юридическая литература», расположенном по адресу улица Льва Толстого, 191.

Теги:
Из этой рубрики
Школьники из Шуши и Лачина сразились на футбольном поле в культурной столице (фото)
Общество

Школьники из Шуши и Лачина сразились на футбольном поле в культурной столице (фото)

2024/08/04, 20:17
МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников
Общество

МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников

2024/08/04, 19:27
В Санкт-Петербурге издана новая книга Ильхама Рагимова
Общество

В Санкт-Петербурге издана новая книга Ильхама Рагимова

2024/08/04, 19:23
Малолетний ребенок пострадал при автонаезде в Джалилабаде
Общество

Малолетний ребенок пострадал при автонаезде в Джалилабаде

2024/08/04, 18:42
На Гусарский район обрушился град (видео)
Общество

На Гусарский район обрушился град (видео)

2024/08/04, 17:07
Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста
Общество

Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста

2024/08/04, 15:46
Сын Полада Гашимова исполнил желание покойного отца
Общество

Сын Полада Гашимова исполнил желание покойного отца

2024/08/04, 14:37
В зангиланском селе произошел пожар на открытой местности (видео)
Общество

В зангиланском селе произошел пожар на открытой местности (видео)

2024/08/04, 14:06
На Баку опустится 38-градусная жара
Общество

На Баку опустится 38-градусная жара

2024/08/04, 12:55