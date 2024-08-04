В Санкт-Петербурге издана новая книга Ильхама Рагимова

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Издательство “Юридический центр” в Санкт-Петербурге опубликовало новую книгу «Оправдание наказания. Исторические, религиозные, философские, социологические аспекты» доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Азербайджана, иностранного члена Российской академии наук Ильхама Рагимова.

Настоящая работа посвящена философии и социологии уголовного наказания, т. е. ретрибутивному и утилитаристскому дискурсам. Первый тип дискурса носит чисто философский характер. Речь идет об обосновании наказания как единственно правильной и необходимой реакции общества на преступления. Второй тип дискурса опирается на социологию, так как речь идет об исследовании полезности (эффективности) этой меры в противодействии преступности. Рассматриваются также исторические и религиозные основы оправдания наказания.

Рецензенты книги: Ю.В. Голик, доктор юридических наук, профессор; А.И. Коробеев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Книга адресована широкому кругу читателей: юристам, философам, представителям различных религий.

Желающие могут приобрести книгу в магазине «Юридическая литература», расположенном по адресу улица Льва Толстого, 191.