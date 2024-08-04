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Организаторы открытия Олимпиады жалуются на угрозы

Организаторы открытия Олимпиады жалуются на угрозы

Заместитель гендиректора компании, продюсировавшей церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, подал жалобу по поводу поступивших угроз расправы. Об этом пишет Le Parisien.

В воскресенье стало известно, что 2 августа продюсерская компания, занимавшаяся церемонией открытия, получила несколько писем с оскорблениями и угрозами в адрес художественного руководителя церемонии Томаса Джолли и ключевых директоров компании. В частности, в сообщениях говорилось, что «наказание Аллаха настигнет организаторов».

В среду прокуратура Парижа начала расследование по поводу жалоб Джолли на полученные в интернете угрозы. Отмечалось, что в поступивших ему сообщениях содержались «угрозы смерти, связанные с происхождением и сексуальной ориентацией».

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