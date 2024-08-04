Школьники из Шуши и Лачина сразились на футбольном поле в культурной столице (фото)

99 Просмотров

На стадионе полной средней школы номер 1 города Шуша прошел футбольный матч между учениками школ Шуши и Лачина.

Команда «Гала» полной средней школы номер 1 города Шуша встретилась с командой «Меркиз» Лачинского района, сообщает «Азертадж». За матчем наблюдали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, руководящие лица других учреждений, действующих в Шуше, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления Лачинского района и ОАО «Служба благоустройства Лачина», преподаватели, учащиеся и родители.

Перед началом игры минутой молчания была почтена светлая память шехидов, прозвучал государственный гимн Азербайджана.