Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста

Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси сотрудниками МВД Грузии. Об этом проинформировала супруга журналиста Севиндж Садыгова.
Адвокат Руфат Сафаров в свою очередь сообщил, что правоохранительные органы Азербайджана возбудили против Садыгова уголовное дело по фактам угроз и вымогательства, пишет “Qafqazinfo”.
Ранее он был объявлен в международный розыск.
Ожидается, что он будет экстрадирован в Азербайджан.
Отмечается, что Афган Садыгов и ранее привлекался к ответственности по фактам угроз и вымогательства.