Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео) |
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов |
Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
Азербайджанский боксер выступит в финале Олимпиады (фото, видео) |
Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады (фото, видео) |
На Баку опустится 38-градусная жара |
Китай направил на Тайвань мощную орду |
В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала |
Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана (видео) |
Главное Общество

Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста

Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста

Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси сотрудниками МВД Грузии. Об этом проинформировала супруга журналиста Севиндж Садыгова.

Адвокат Руфат Сафаров в свою очередь сообщил, что правоохранительные органы Азербайджана возбудили против Садыгова уголовное дело по фактам угроз и вымогательства, пишет “Qafqazinfo”.

Ранее он был объявлен в международный розыск.

Ожидается, что он будет экстрадирован в Азербайджан.

Отмечается, что Афган Садыгов и ранее привлекался к ответственности по фактам угроз и вымогательства.

Теги:
Из этой рубрики
На Гусарский район обрушился град (видео)
Общество

На Гусарский район обрушился град (видео)

2024/08/04, 17:07
Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста
Общество

Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста

2024/08/04, 15:46
Сын Полада Гашимова исполнил желание покойного отца
Общество

Сын Полада Гашимова исполнил желание покойного отца

2024/08/04, 14:37
В зангиланском селе произошел пожар на открытой местности (видео)
Общество

В зангиланском селе произошел пожар на открытой местности (видео)

2024/08/04, 14:06
На Баку опустится 38-градусная жара
Общество

На Баку опустится 38-градусная жара

2024/08/04, 12:55
Саперы обезвредили обнаруженную в Сураханском районе гранату (фото)
Общество

Саперы обезвредили обнаруженную в Сураханском районе гранату (фото)

2024/08/04, 12:26
В Баку загорелся ресторан
Общество

В Баку загорелся ресторан

2024/08/04, 11:46
Тяжелые последствия ковида могут настичь и спустя годы
Общество

Тяжелые последствия ковида могут настичь и спустя годы

2024/08/04, 09:28
В Анкаре обсудили пути восстановления освобожденных земель Азербайджана
Общество

В Анкаре обсудили пути восстановления освобожденных земель Азербайджана

2024/08/03, 19:30