Полицейские задержали в Грузии азербайджанского журналиста

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Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси сотрудниками МВД Грузии. Об этом проинформировала супруга журналиста Севиндж Садыгова.

Адвокат Руфат Сафаров в свою очередь сообщил, что правоохранительные органы Азербайджана возбудили против Садыгова уголовное дело по фактам угроз и вымогательства, пишет “Qafqazinfo”.

Ранее он был объявлен в международный розыск.

Ожидается, что он будет экстрадирован в Азербайджан.

Отмечается, что Афган Садыгов и ранее привлекался к ответственности по фактам угроз и вымогательства.