Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля

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Первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных прибыли в Украину в последний день июля. До конца года Украина должна получить 20 самолетов. Об этом сообщает The Economist.

Издание отмечает, что первые 10 самолетов F-16 из 79, которые пообещали Украине в рамках авиационной коалиции, прибыли 31 июля.

«До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные обещаны так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года», – говорится в материале.

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил, что разочарован тем, сколько времени ушло, чтобы доставить самолеты в Украину. По его словам, одной из причин, которая могла повлиять на ситуацию с поставками, является недостаток учебных мест для украинских пилотов – «политическое решение администрации».

Еще одна причина – это языковые трудности. Несмотря на то, что украинские пилоты закалены в боях, F-16 отличаются и сложнее, чем Миг-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли.

Другой фактор задержек – это создание инфраструктуры для обслуживания F-16. Отмечается, что бортовым инженерам необходима такая же подготовка, как и пилотам. Некоторые работы по ремонту и техническому обслуживанию также могут проводиться в соседних странах НАТО.

Бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге отмечает, что самолеты F-16 являются приоритетной целью для россиян. Поэтому они были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями. Но в то же время такое распыление усложняет логистику – нужно больше людей и больше запчастей.