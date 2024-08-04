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Новая функция в WhatsApp

Новая функция в WhatsApp

В бета-версии WhatsApp для iPhone появился отдельный чат с искусственным интеллектом Meta AI на базе языковой модели Llama 3.1. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.16.10.70, который можно скачать в TestFlight. В обновлении появился отдельный чат с Meta AI, где пользователи могут общаться с нейросетью с помощью голоса или текстовых сообщений. В будущем Meta AI сможет отвечать голосом, а пользователи смогут выбирать голос для искусственного интеллекта из нескольких предложенных вариантов.

WABetaInfo пишет, что обновление с выделенным голосовым чатом с нейросетью Meta AI направлено на упрощение передачи сложной информации или запросов с помощью голоса. Кроме того, это упростит взаимодействие с нейросетью в тех ситуациях, когда печатать неудобно или невозможно.

Отмечается, что пользователи могут не пользоваться голосовым режимом и использовать только текстовые запросы, если они переживают за свои конфиденциальность, либо следить за индикатором, который уведомляет об активности микрофона.

Голосовой чат Meta AI пока находится на стадии тестирования. Дата релиза нововведения пока не раскрывается.

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