Саперы обезвредили обнаруженную в Сураханском районе гранату (фото)

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На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории поселка Гарахучур в Сураханском районе столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По вызову была задействована мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Территория была оцеплена при содействии сотрудников полиции. В ходе осмотре места было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой ручную гранату РГД-5, пригодную для боевого применения.

Специалисты-саперы МЧС вывезли боеприпас с территории для дальнейшей утилизации.