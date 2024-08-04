В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала

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Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в ответ на убийство высокопоставленных лидеров ХАМАС и «Хезболлы», пишет Axios со ссылкой на источники.

Курилла «воспользуется этой поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защищала Израиль от нападения Ирана 13 апреля», сообщил порталу американский чиновник.

Командующий, как ожидается, посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль, говорится в публикации. При этом Иордания «станет ключевой остановкой в его поездке», поскольку иорданцы сыграли важную роль во время атаки 13 апреля, перехватив иранские беспилотники, которые вторглись на их территорию, направляясь в Израиль, и позволив американским и израильским самолетам использовать свое воздушное пространство».

В то же время, отмечает Axios, администрация США обеспокоена тем, что мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран в этот раз «может оказаться сложнее», поскольку убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании связано с войной в секторе Газа, «которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе».

Как пишет издание, в Вашингтоне рассчитывают, что Иран будет действовать по тому же сценарию, что и 13 апреля, но удары могут быть более масштабными, кроме того, в них может быть задействована «Хезболла» из Ливана.