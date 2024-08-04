В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала |
Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана |
«Хезболла» и Израиль нанесли удары друг по другу (фото, видео) |
Посольство США призвало граждан покидать Ливан с любым билетом |
МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан |
КСИР рассказал, когда отомстит Израилю за смерть Хании |
Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность |
Пограничники задержали иракца на лодке (фото) |
Украина нанесла масштабный удар по российской авиабазе в Ростовской области (видео) |
Главное Армия

В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала

В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала

Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в ответ на убийство высокопоставленных лидеров ХАМАС и «Хезболлы», пишет Axios со ссылкой на источники.

Курилла «воспользуется этой поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защищала Израиль от нападения Ирана 13 апреля», сообщил порталу американский чиновник.

Командующий, как ожидается, посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль, говорится в публикации. При этом Иордания «станет ключевой остановкой в его поездке», поскольку иорданцы сыграли важную роль во время атаки 13 апреля, перехватив иранские беспилотники, которые вторглись на их территорию, направляясь в Израиль, и позволив американским и израильским самолетам использовать свое воздушное пространство».

В то же время, отмечает Axios, администрация США обеспокоена тем, что мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран в этот раз «может оказаться сложнее», поскольку убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании связано с войной в секторе Газа, «которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе».

Как пишет издание, в Вашингтоне рассчитывают, что Иран будет действовать по тому же сценарию, что и 13 апреля, но удары могут быть более масштабными, кроме того, в них может быть задействована «Хезболла» из Ливана.

Теги:
Из этой рубрики
В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала
Армия

В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала

2024/08/04, 10:34
ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем
Армия

ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем

2024/08/04, 10:09
Керим Велиев заявил о росте уровня профессионализма наших военнослужащих
Армия

Керим Велиев заявил о росте уровня профессионализма наших военнослужащих

2024/08/03, 14:34
Азербайджанские военные проанализировали меры против армянских провокаций
Армия

Азербайджанские военные проанализировали меры против армянских провокаций

2024/08/03, 14:21
Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность
Армия

Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность

2024/08/03, 14:11
Украина нанесла масштабный удар по российской авиабазе в Ростовской области (видео)
Армия

Украина нанесла масштабный удар по российской авиабазе в Ростовской области (видео)

2024/08/03, 11:50
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Белгородской области
Армия

Украинские дроны подожгли нефтебазу в Белгородской области

2024/08/03, 11:23
Прошло 2 года со дня операции «Возмездие»
Армия

Прошло 2 года со дня операции «Возмездие»

2024/08/03, 00:10
Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста
Армия

Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста

2024/08/02, 23:22