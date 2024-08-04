ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем

С 24 февраля 2022 по 4 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 582910 человек (+1150 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
8411 (+5) вражеских танков
16 255 (+17) бронемашин
16 276 (+59) артиллерийских систем
1138 (+3) РСЗО
911 (+3) средств ПВО
363 (+0) самолета
326 (+0) вертолетов
13 103 (+41) БПЛА оперативно-тактического уровня
2412 (+2) крылатых ракет
28 (+0) кораблей/катеров
1 (+0) подлодка
22 006 (+80) единиц автомобильной техники и автоцистерн
2734 (+11) единицы специальной техники.