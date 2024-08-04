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ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем

ВСУ уничтожили еще 59 вражеских артсистем

С 24 февраля 2022 по 4 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 582910 человек (+1150 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

8411 (+5) вражеских танков

16 255 (+17) бронемашин

16 276 (+59) артиллерийских систем

1138 (+3) РСЗО

911 (+3) средств ПВО

363 (+0) самолета

326 (+0) вертолетов

13 103 (+41) БПЛА оперативно-тактического уровня

2412 (+2) крылатых ракет

28 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

22 006 (+80) единиц автомобильной техники и автоцистерн

2734 (+11) единицы специальной техники.

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