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Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах

Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объяснил отказ вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер ранее предложил Харрис назначить дебаты на 4 сентября. Однако она отказалась. «У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», — заявил политик.

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