Скандальное назначение в Минобороны Армении: Ереван переходит к тактике диверсий и террора?

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В армянском Министерстве «нападения и бегства», то есть, Минобороны, новое и весьма скандальное назначение. Советником министра обороны Сурена Папикяна назначен генерал-лейтенант Камо Варданян, бывший — и последний — «командующий карабахской армией», который удрал из Карабаха вместе с Самвелом Шахраманяном.

О том, что карабахцев весьма активно завлекали в армянскую армию, в местных СМИ и соцсетях говорили еще по горячим следам массового бегства «миацумщиков» из Ханкенди. Но на сей раз в Ереване не просто латают дыры и набирают пушечное мясо. Камо Варданян стал советником министра. Об этом сообщила ереванская «Жоховурд» со ссылкой на свои источники, а уже её новость повторил местный «Спутник». Минобороны Армении вскоре сообщения о новом назначении Камо Варданяна поторопилось опровергнуть. Но «Спутник» предположил, что вполне возможно, что Камо Варданян назначен «советником на общественных началах».

А теперь – немного «закулисья». Дело даже не в том, какими источниками располагают «дочки» российских СМИ в Армении, где, несмотря на все антизападные жесты, так и не распущены совместные с РФ группировки сухопутных сил и сил ПВО, так что опровергнуть распространённую не только «Жоховурд», но и «Спутником» новость будет затруднительно. Достаточно вспомнить, как активно вовлекали в армянскую армию бежавших карабахцев ещё по горячим следам сентябрьских рейдов 2023 г. После двух разгромов – осенью 2020-го и в сентябре 2023 г. – армянской армии остро не хватает офицерских кадров. Свою роль, без сомнения, сыграли и судебные процессы над военнослужащими, на которых Никол Пашинян и его команда попытались переложить ответственность за разгром Армении в Карабахе. Тем более уже давно «секрет полишинеля», что «карабахская армия» представляла собой экспедиционный корпус ВС Армении.

Более того, верхушка армянской армии всегда была пророссийской, но в карабахском корпусе промосковские настроения особенно сильны. Ещё больше они укрепились там за последние годы, когда надо было «взаимодействовать» с российскими миротворцами. И договариваться с ними, как протащить через Лачинский коридор призывников, мины, боеприпасы и т.д. К тому же если эмоциональная публика на Баграмяна, 26 на Москву сегодня обижается, то военные хорошо понимают: палатки на 10 миллионов евро и старые французские бронетранспортёры нельзя даже сравнивать с тем, что Армения получала от России.

Ну оставим в стороне гадание по поводу происходящего в «треугольнике» Москва – Ереван – Брюссель. Важно другое: «боевые задачи» карабахскому оккупационному корпусу пришлось решать весьма и весьма своеобразные. Даже если допустить, что, будучи командиром взвода во время первой карабахской войны, Камо Варданян и не был прямо замешан в военных преступлениях – остаются другие «пикантные подробности». Пост «министра обороны» хунты Камо Варданян занял в сентябре 2021 г., когда сепаратисты немножко отдышались после разгрома в 44-дневной войне и приступили к подготовке военного реванша. И именно после его назначения резко пошло вверх количество разного рода «инцидентов». Армянский экспедиционный корпус устраивал игры в фортификацию, пытался продвигать свои посты за пределы зоны ответственности миротворцев и т.д. и т.п. Уже в марте 2022 г. – события у высоты Фаррух, спровоцированные армянской стороной при полном бездействии РМК. В ответ Азербайджан провёл свою операцию и взял эту стратегическую высоту под контроль. В августе того же года – новая провокация, гибель азербайджанского военнослужащего и ответные меры Азербайджана, в результате которых установлен контроль над высотой Сарыбаба. И этот список можно продолжать.

Более того, именно в то время, когда «министерством обороны» хунты руководил Камо Варданян, карабахский экспедиционный корпус перешёл к тактике открытого террора. Прежде всего, это минирование дорог на освобождённой территории Азербайджана — напомним, именно установка мины армянскими диверсантами на одной из строящихся автодорог и стало поводом для антитеррористических рейдов осенью 2023 г. Более того, именно в те годы армейская техника радиоэлектронной борьбы, находившаяся в Карабахе вопреки всем договорённостям, использовалась для постановки помех гражданским самолётам в азербайджанском небе.

И если персонажа с таким послужным списком приглашают в Минобороны Армении на роль советника даже на общественных началах – это уж точно не свидетельствует ни о миролюбии Еревана, ни о конструктивной позиции. Куда скорее можно предположить, что теперь к тактике диверсий и террора переходят официальные власти Армении. В конце концов, террор был и остаётся суррогатом войны для тех сил, которые на поле боя уже потерпели поражение и понимают, что честный реванш им не светит. Не говоря о том, что теракты на территории Азербайджана в Ереване обещали устраивать ещё накануне 44-дневной войны.

И вот интересно: как с новым «советником на общественных началах» с его террористическим прошлым сработается недавно назначенный в Минобороны Армении американский представитель? Будет смотреть в другую сторону? И делать вид, будто бы ничего серьёзного не происходит? Или в Вашингтоне всё же задумаются, что собой представляет Армения?

Нурани, обозреватель