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Главное Мир

Италия передала Ирану послание

Италия передала Ирану послание

МИД Италии передал послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в регионе.

Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь МИД по поручению министра иностранных дел и вице-премьера Италии Антонио Таяни провел встречу с иранским дипломатом, в ходе которой «был сделан первый формальный шаг в виде передачи послания Тегерану».

В частности, в послании иранским властям, поддержанном странами Группы семи, в которой председательствует Италия, содержится призыв к сдержанности и недопущению дальнейшей эскалации.

«Для Италии важно, чтобы новая администрация во главе с президентом Масудом Пезешкианом и все иранские институты пошли по пути диалога с Европой и со всеми странами региона. Италия и «семерка» всегда готовы участвовать в любой политической и дипломатической деятельности в целях деэскалации», – говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

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