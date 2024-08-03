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Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под очередным ударом со стороны соседнего государства оказались сразу три села. В Березовке беспилотник спикировал на крышу гаража и взорвался, повредив соседний дом. Еще один летательный аппарат взорвался в Петровке, повредив легковой автомобиль.

Третий дрон пробил крышу частного дома в селе Муром, повредив кровлю и выбив окна. Во всех трех случаях никто не пострадал.

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