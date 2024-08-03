Эксперт предупреждает о риске использования ИИ для создания биологического оружия

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Биохимик и бывший инспектор ООН по вооружениям Рокко Касагранде после тестирования чат-бота Claude заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь террористам идентифицировать биологические агенты и создавать биологическое оружие. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Эксперт выразил обеспокоенность перед чиновниками Белого дома, объяснив, что нейросети могут помочь террористам идентифицировать биологических агентов, что повышает риск разработки и распространения биооружия.

«Что если бы у каждого террориста был свой маленький ученый?» — заявил Касагранде.