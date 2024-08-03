ЦАХАЛ атаковал центр управления и производства оружия ХАМАС в Газе

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ВВС Израиля нанесли удар по центру оперативного управления и производства и хранения оружия радикальной палестинской организации ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что ранее атакованный объект «был известен как школьный комплекс Хамама».

На его территории «производилось и хранилось оружие ХАМАС», «обучались террористы», а также «планировались и осуществлялись атаки» на Израиль и израильских военных, отметили в ведомстве.

Кроме того, «комплекс использовался в качестве укрытия террористами ХАМАС», добавили в пресс-службе. Венные отметили, что перед нанесением ударов «были предприняты шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам». Среди этих мер они перечислили «использование высокоточных боеприпасов», «наблюдение» и «дополнительную развединформацию».

«ХАМАС систематически нарушает международное право, действуя под прикрытием гражданской инфраструктуры и используя гражданское население и учреждения в качестве живого щита для террористической деятельности», – резюмировали израильские военные.