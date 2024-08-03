В Анкаре обсудили пути восстановления освобожденных земель Азербайджана

58 Просмотров

В Анкаре по инициативе азербайджанского Общества социальной поддержки и культуры Azaflı и Центра культуры тюркского мира состоялось мероприятие на тему «Возрождение Шуши: история, культура и свобода», сообщает «Азертадж».

Открывший мероприятие руководитель Центра культуры тюркского мира, адвокат Арзуман Азафлы проинформировал участников мероприятия об исторической победе Азербайджана над Арменией, усилиях по восстановлению деоккупированных земель республики.

Азафлы подчеркнул, что освобождение Шуши увенчало Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, стало торжеством национальной мощи и предметом особой гордости азербайджанского народа.

«Архитектор исторической победы – Президент Ильхам Алиев выполнил волю общенационального лидера Гейдара Алиева, довел до логического завершения правое дело своего отца. Тем самым, азербайджанский лидер навсегда вписал свое имя в историю Азербайджана», – заявил он.

Выступившая далее докторант одного из ведущих вузов Турции – Университета «Гази» Шехла Аслан привлекла внимание к значимости Шуши для каждого жителя Азербайджана, отметила роль уроженцев этого города в истории национальной культуры.

Она акцентировала внимание на дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, под руководством которого азербайджанский народ восстановил историческую справедливость, обеспечил суверенитет и целостность страны.

Далее состоялся показ документального фильма под названием «Шуша, ты свободна!».

Руководитель Центра Арзуман Азафлы наградил Ш.Аслан и других участников мероприятия почетными грамотами.