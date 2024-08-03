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CNN: Россия намеревалась передать оружие йеменским хуситам

CNN: Россия намеревалась передать оружие йеменским хуситам

В конце июля этого года Россия намеревалась отправить ракеты и другую военную технику йеменским хуситам, но «в последний момент» отказалась от своих планов после усилий Саудовской Аравии и США. Об этом сообщает в пятницу, 2 августа, американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, «саудовцы предостерегли Россию от вооружения одного из своих крупнейших противников». Отмечается, что усилия также приложили США, отдельно попросив Эр-Рияд «убедить Москву» не вооружать хуситов, признанных Белым домом глобальной террористической организацией.

Вместе с тем разведке США неизвестно, были ли предостережения Саудовской Аравии решающим или только одним из многих факторов, побудивших Кремль отказаться от поставок оружия хуситам, указывает CNN.

Вооружение и консультирование хуситов Москва рассматривает как способ «отплатить» администрации Джо Байдена за данное Киеву разрешение наносить удары по территории РФ, считают чиновники США.

Хотя поставки оружия хуситам пока были отложены, РФ все же направила в Йемен военных для «оказания помощи» повстанцам. По словам собеседников CNN, они наблюдали за «необычной остановкой» российских кораблей в южной части Красного моря и высадкой военных, которых затем подобрали хуситы. При этом у высадившихся военных РФ не было с собой крупного оружия или компонентов к нему.

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