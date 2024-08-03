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Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку на своей территории месторождений нефти и газа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Мадуро, «БРИКС – это гигантский рынок для национальных производителей», и Венесуэла ориентирована на него, так как стремится развивать экспортную модель своей экономики.

«Это безопасный рынок с хорошими ценами. Крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые у нас сейчас есть, поступают из БРИКС», – заявил Мадуро.

Он также подчеркнул, что если США и их сторонники продолжат политику давления в отношении Венесуэлы, которую избрали, страна передаст БРИКС права на разработку своих месторождений нефти и газа.

«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все (разрешения на разработку – ред.) нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС… Венесуэлу никто не остановит», – пообещал Мадуро.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики, которые состоялись 28 июля. Уже на следующий день в столице начались беспорядки. Протестующие в Каракасе жгли покрышки и мусор в центре города, в полицию летели камни и коктейли Молотова. Мадуро обратился к нации, заявив, что «акты насилия и фашизма не пройдут».

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