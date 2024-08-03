В нескольких городах Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов

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Антимигрантские протесты начались в различных городах по всей Великобритании с участием в общей сложности нескольких тысяч человек. Как сообщили британские СМИ, крупные акции прошли в Манчестере, Портсмуте, Белфасте и городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл.

Согласно газете The Sun, одновременно с протестами правых активистов в стране состоялись демонстрации против расизма, организованные левыми политическими силами. В Манчестере между двумя группами манифестантов произошли стычки, есть задержанные.

Газета Belfast Telegraph отметила, что в североирландском Белфасте антимигрантские протесты объединили представителей двух основных общин региона – протестантов-юнионистов, выступающих за сохранение Ольстера в составе Соединенного Королевства, и католиков-националистов, которые хотели бы разорвать союз с Великобританией. На демонстрации, которая прошла под лозунгом ужесточения борьбы с нелегальной иммиграцией, были замечены как флаги Великобритании, так и Ирландии. Параллельно в центре города свою манифестацию провели сторонники Палестины. Две группы протестующих разделяли стражи порядка, которые увеличили свое присутствие в Белфасте для недопущения беспорядков.

Ранее газета The Guardian проинформировала, что силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе были приведены в состояние повышенной готовности из-за антимигрантских протестов. Ожидается, что акции состоятся как минимум в 20 британских городах в течение выходных. Протесты проходят на фоне резни в английском городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса по мотивам творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт.

Нападавший был немедленно задержан. Он родился в валлийском Кардиффе, проживал в деревне Бэнкс недалеко от Саутпорта. По информации газеты The Times, Рудакубана – этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине. Жертвами атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

30 июля в Саутпорте начались антимигрантские протесты, которые переросли в беспорядки. Согласно телеканалу Sky News, акции были организованы сторонниками крайне правой организации English Defence League. Протестующие забросали камнями местную мечеть, повредили продуктовые магазины, подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка с помощью бутылок и петард. Всего в ходе беспорядков пострадали около 40 полицейских.

31 июля протестные акции также прошли в Лондоне и Хартлпуле. Столичная полиция задержала более 100 человек, которые устроили беспорядки у ворот резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит. Вечером 2 августа протестная акция с участием по меньшей мере нескольких сотен английских националистов прошла в Сандерленде. Протесты в итоге переросли в столкновения с полицией. По итогам акции были задержаны десять человек, четверо сотрудников правоохранительных органов госпитализированы.