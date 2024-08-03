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В Лачинском районе взорвалась мина, есть пострадавший

В Лачинском районе взорвалась мина, есть пострадавший

В Лачинском районе взорвалась мина. Как сообщили в пресс-службах Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики, 3 августа 2024 года на территории села Калафалыг освобожденного от оккупации Лачинского района Азербайджанской Республики произошел минный инцидент:

«Житель села Вагазин Лачинского района Али Зейналабдин оглу Сулейманов, 1960 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время выпаса животных на пастбище на неразминированном участке на высоте Сарыбаба на территории села Калафалыг. В результате происшествия Али Сулейманов получил травму левой ноги. По факту в прокуратуре Лачинского района проводится расследование».

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