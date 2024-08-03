Демократы в обход демократии. Как Камала Харрис стала единственным кандидатом

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5 ноября 2024 года запланированы очередные президентские выборы в США. Предвыборная кампания двух основных кандидатов — Джо Байдена от демократов и Дональда Трампа от республиканцев — стартовала еще в первом полугодии 2023 года. В течение всего предвыборного марафона Джо Байден уступал лидеру республиканцев Дональду Трампу. За кандидата от республиканцев на выборах президента США готовы были проголосовать 48% избирателей, а за Джо Байдена — 42%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Разрыв в 6% был максимальным с конца 2021 года до мая этого года. Также бывший президент США Дональд Трамп опережал по популярности нынешнего главу государства Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов.

Однако 21 июля 2024 года действующий президент Соединенных Штатов решил выйти из предвыборной кампании, опубликовав в своем аккаунте в «X» обращение о намерении больше не продолжать предвыборную гонку за пост президента США. Номинантом от демократической партии стала действующая вице-президент США Камала Харрис. Согласно результатам последних опросов New York Times/Siena College, за Трампа готовы отдать голос 48% избирателей, за Харрис — 47%. Опрос Reuters и Ipsos от 23 июля показал, что демократ опередила республиканца на 2% — 44% против 42%.

Одной из причин снятия кандидатуры Джо Байдена стали теледебаты 28 июня, в которых Дональд Трамп выступал более аргументированно и держался увереннее своего оппонента. Демократы усилили давление на президента с требованием отозвать свою кандидатуру. Известные общественные деятели, политики и деятели культуры публично и лично обращались к Джо Байдену с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года. С аналогичными просьбами выступали и крупные информационные кампании США. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом, а экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу в ноябре 2024 года значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

После отказа от участия в выборах действующий президент Америки призвал избирателей голосовать за свою вице-президента Камалу Харрис. Камала Харрис, бывший сенатор от Калифорнии, проработавшая около 30 лет в органах прокуратуры, однако не имеющая достаточно большого опыта в политике Соединенных Штатов. Институт вице-президентства несомненно один из ключевых постов в исполнительной власти, но следует понимать, что данный пост не имеет той широты управленческих полномочий, как, к примеру, пост губернатора штата, хотя в иерархическом распорядке пост вице-президента стоит куда выше, чем пост главы исполнительной власти штата.

Праймериз демократической партии, начавшиеся в начале текущего года, закончились сравнительно недавно — 8 июня. В этом выборном мероприятии действующий президент Америки одержал уверенную победу. Во внутрипартийном голосовании в пользу Джо Байдена проголосовало подавляющее большинство — 86,6%. После победы на праймериз 2024 года Байдена начали буквально торпедировать известные политики от демократического лагеря, крупные доноры предвыборной кампании, известные телеведущие и артисты. Дошло до того, что организовывались массовые митинги с требованием снятия кандидатуры Джозефа Байдена. За кулисами с призывом о выходе из президентской гонки действующего президента Штатов призывали также влиятельные политические фигуры Демпартии — лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Они выражали опасения, что если Байден останется в гонке, то вместе с Белым домом утратит контроль и над палатами конгресса США, полностью развязав Трампу руки в случае его победы. Парадоксален и тот факт, что именно эти политики в 2022 году призывали Байдена к выдвижению на второй срок и агитировали за его переизбрание.

Следует понимать, что когнитивные и возрастные проблемы у 82-летнего президента возникли не сегодня и не вчера. Оговорки и пространственные дезориентации происходили с ним во время всего его президентского срока. Казусные ситуации президента США широко тиражировались в национальных и мировых СМИ. Несомненно, данное поведение главы государства не могло не отразиться на его рейтинге во время текущей президентской гонки. Результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по инициативе журнала Newsweek и опубликованные 13 декабря 2023 года, показали, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Также согласно опубликованным телеканалом Fox News в середине октября предыдущего года результатам опроса, свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента.

Тем не менее при явном нездоровом состоянии здоровья действующего президента и результатах опросов, свидетельствующих о низком рейтинге Джо Байдена, партия все же единогласно выдвинула его в качестве кандидата на выборы президента 2024 года. Далее, во время длящейся более года предвыборной кампании и при его уверенной победе на праймериз, на него оказалось всестороннее давление с целью отказа от участия в выборах. Байден, уже одержавший победу на праймеризе демократической партии, в течение месяца объявил о снятии своей кандидатуры и призвал поддержать действующую вице-президента Камалу Харрис, выражая ей полное доверие. В итоге Камала Харрис, минуя достаточно сложные внутрипартийные выборы, оказалась главным номинантом на выборах президента США от демократической партии.

Если рассмотреть сценарий, в котором на праймериз 2024 года изначально не участвовал бы Байден, а выдвиженцем от демократов была бы Камала Харрис, то действующему вице-президенту пришлось бы, предположительно, соперничать на внутрипартийном уровне с такими опытными и популярными политиками, как сенатор Марк Келли, министр транспорта Пит Буттиджич, а также губернаторами Гэвин Ньюсом, Гретхен Уитмер, Джошуа Шапиро и Уэс Мур. Несомненно, во время предвыборной кампании деятельность Харрис на посту вице-президента подверглась бы тщательному инспектированию со стороны оппонентов: объектом критики стала бы ее миротворческая миссия в Украине, серьезные ошибки в миграционной политике, в частности критическая ситуация на границе с Мексикой и Техасом, а также нерешенные внешнеполитические вопросы в Латинской Америке. С таким багажом Камале Харрис было бы крайне трудно соперничать со своими соперниками по демократической партии. К этому перечню можно также добавить не вполне безупречную профессиональную репутацию на посту окружного прокурора и генерального прокурора Калифорнии.

Из приведенного выше следует, что влиятельные политические круги демократического крыла, остановив свой выбор на Харрис, продвинули ее в качестве единого кандидата от демократической партии. Несомненно, данный политический шаг был предпринят в обход внутрипартийным выборам, тем самым полностью исключив какие-либо риски для не столь популярной Харрис. Таким образом, налицо, как демократы обходят демократию. Впереди будет только интереснее.

Но почему выбор пал именно на Харрис, и что сулит ее возможное переизбрание президентом США для Баку? В этом мы разберемся в следующей статье.

Зия Рагимов, политолог