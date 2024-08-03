Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда

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Министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и его коллега, министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев в ходе онлайн-встречи обсудили вопросы сотрудничества в социальной сфере. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Отмечается, что главной темой обсуждения стал проект межправительственного соглашения «О защите прав граждан Узбекистана и Азербайджана, временно находящихся на территории двух стран».

«Министры определили ключевые направления для организации практического сотрудничества и обмена опытом с азербайджанскими коллегами, включая вопросы инспекции труда, электронной платформы трудовых договоров и электронного аудита”, – говорится в информации.

Также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между моноцентрами министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Центрами профессиональной подготовки при министерстве труда Азербайджана, а также обсуждался обмен опытом в выявлении нарушений трудового законодательства с помощью системы анализа рисков.

“Особое внимание было уделено возможности внедрения в Узбекистане азербайджанских электронных систем DOST и AMAS «Труд и занятость», а также практики трудового арбитража”, – говорится в сообщении.