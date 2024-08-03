МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан |
КСИР рассказал, когда отомстит Израилю за смерть Хании |
Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность |
Пограничники задержали иракца на лодке (фото) |
Названо число пропавших без вести в результате армянской агрессии |
Украина нанесла удар по аэродрому в Ростовской области (видео) |
Французское издание: Правда из Ватикана всколыхнула армян |
Завершилось тушение пожара на корабле в Баку |
Прошло 2 года со дня операции «Возмездие» |
Главное Политика

МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан

МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан

Учитывая быстро меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где расположена Ливанская Республика, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется без необходимости не посещать Ливанскую Республику, а гражданам, проживающим или посещающим эту страну, как можно скорее покинуть ее.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В то же время граждан Азербайджанской Республики, находящихся в настоящее время в Ливанской Республике, просят соблюдать меры безопасности, не посещать места массового скопления населения.

Теги:
Из этой рубрики
Демократы в обход демократии
Политика

Демократы в обход демократии

2024/08/03, 16:58
МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан
Политика

МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан

2024/08/03, 16:15
Французское издание: Правда из Ватикана всколыхнула армян
Политика

Французское издание: Правда из Ватикана всколыхнула армян

2024/08/03, 10:55
Клинтоны поддержали Харрис ради своей дочери Челси
Политика

Клинтоны поддержали Харрис ради своей дочери Челси

2024/08/03, 00:31
Байден отказал Израилю в помощи в случае расширения конфликта
Политика

Байден отказал Израилю в помощи в случае расширения конфликта

2024/08/02, 22:48
Сабина Алиева обвинила Армению в продолжении минного террора
Политика

Сабина Алиева обвинила Армению в продолжении минного террора

2024/08/02, 19:48
Баку ждет извинений от Парижа
Политика

Баку ждет извинений от Парижа

2024/08/02, 18:51
Завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты
Политика

Завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты

2024/08/02, 18:37
Турция ответила Израилю
Политика

Турция ответила Израилю

2024/08/02, 18:02