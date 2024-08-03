МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан

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Учитывая быстро меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где расположена Ливанская Республика, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется без необходимости не посещать Ливанскую Республику, а гражданам, проживающим или посещающим эту страну, как можно скорее покинуть ее.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В то же время граждан Азербайджанской Республики, находящихся в настоящее время в Ливанской Республике, просят соблюдать меры безопасности, не посещать места массового скопления населения.