СМИ: в Газе из-за израильского удара погибли несколько членов руководства ХАМАС

82 Просмотров

Двое членов политбюро ХАМАС и трое командиров военного крыла движения – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – были убиты в секторе Газа в результате израильского удара. Об этом сообщила газета Asharq al-Awsat со ссылкой на неназванные источники.

По их сведениям, около 10 дней назад израильская авиация нанесла удар по цели на окраине промышленной зоны к юго-западу от города Газа, где находился туннель, который ХАМАС использовало в качестве одного из своих штабов. В результате обрушения сводов туннеля погибли члены политбюро ХАМАС Рави Муштаха и Самех ас-Саррадж, а также командиры «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Абдель Хади Сиам, Сами Ауда и Мухаммед Хадид.

Источники утверждают, что Сиам и Ауда руководили разведкой и контрразведкой ХАМАС соответственно, а Хадид был одним из командиров ракетного подразделения «Бригад Иззэддина аль-Кассама» в Газе. Кроме того, издание называет погибшего члена политбюро ХАМАС Рави Муштаха одним из ближайших соратников Яхьи Синвара – лидера радикального палестинского движения в секторе Газа. Он, в частности, участвовал в подготовке нападения ХАМАС на Израиль.