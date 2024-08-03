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РФ вновь атаковала Украину ночью ракетами и беспилотниками

РФ вновь атаковала Украину ночью ракетами и беспилотниками

В ночь на субботу, 3 августа, российская армия выпустила по Украине четыре ракеты Х-31П и 29 беспилотников Shahed, сообщили в Telegram Воздушные силы

ВСУ. «В результате противовоздушного боя сбито 24 ударные БПЛА типа Shahed-131/136 в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей», – говорится в сообщении.

Запуски были произведены из воздушного пространства над акваторией Черного моря, российских регионов Приморско-Ахтарск и Курск, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму, уточняют в сообщении.

Жертв и пострадавших, по данным властей атакованных регионов, нет. Однако есть повреждения и разрушения: в результате ночных ударов в Винницкой области поврежден объект инфраструктуры, в Днепропетровской – частный дом и водопровод. В Николаевской области на территории частного дома загорелись две хозпостройки и трава, но пожар оперативно потушен, сообщили власти.

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