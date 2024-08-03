Азербайджанские военные проанализировали меры против армянских провокаций

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Проанализированы текущие оперативные условия и неотложные меры, предпринятые нашими подразделениями против провокаций, совершаемых вооружаемой покровителями Арменией на условной границе с целью обострения ситуации в регионе.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны по итогам расширенного заседания коллегии, посвященного итогам первого полугодия.

На заседании участникам коллегии были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.